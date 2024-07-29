Космонавт Матвеев завершил карьеру в отряде "Роскосмоса"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Космонавт Денис Матвеев, совершивший космический полет в 2022 году, завершил работу в отряде "Роскосмоса", сообщили в пресс-службе госкорпорации в понедельник.

"29 июля 2024 года Герой России, лётчик-космонавт РФ Денис Матвеев завершил работу в отряде космонавтов "Роскосмоса". Денис Владимирович продолжит свою деятельность в ЦПК, занимаясь подготовкой космонавтов", - сказали в пресс-службе.

"Руководство центра, коллеги по отряду, сотрудники ЦПК благодарят Дениса Матвеева за значимый вклад в пилотируемую отечественную космонавтику, за многолетний труд в центре и уверены, что он сможет применить свой опыт в роли наставника космонавтов, готовящихся к новым полётам", - говорится в сообщении.

Матвеев - 126-й космонавт РФ. Он родился 25 апреля 1983 года в Санкт-Петербурге, в отряд космонавтов был зачислен в 2010 году. Выполнил один космический полёт - с 18 марта по 29 сентября 2022 года. В ходе экспедиции на Международной космической станции четыре раза выходил в открытый космос, где провел суммарно 26 часов 8 минут.