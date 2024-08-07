Старт корабля Crew Dragon к МКС с космонавтом "Роскосмоса" перенесен более чем на месяц

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Александром Горбуновым на борту к Международной космической станции (МКС) перенесен с 18 августа на 24 сентября из-за проблем с возвращением на Землю экипажа корабля Starliner, сообщило NASA.

"NASA и SpaceX планируют не ранее вторника, 24 сентября, запустить миссию агентства Crew-9 на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении.

В состав международного экипажа миссии Crew-9 помимо Горбунова входят астронавты NASA Зена Кардман (командир корабля), Ник Хейг и Стефани Уилсон. Они сменят экипаж миссии Crew-8 и проведут на станции около шести месяцев.

По данным NASA, перенос позволит спланировать возвращение экипажа пристыкованного к МКС корабля Starliner, у которого были зафиксированы проблемы с работой двигателя и утечка гелия в сервисном модуле.

Также отмечается, что перенос на более поздний срок учитывает дату запуска российского корабля "Союз МС-26", запланированную на 11 сентября.

Корабль Starliner в рамках первого тестового пилотируемого полета с астронавтами Бутчем Уилмором и Суни Уильямс был запущен 5 июня. Экипаж должен был пробыть на станции около недели. В ходе полета к МКС были зафиксированы проблема с работой двигателя и утечка гелия в сервисном модуле корабля. Для проверки надежности систем корабля возвращение было отложено.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.