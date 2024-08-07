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Старт корабля Crew Dragon к МКС с космонавтом "Роскосмоса" перенесен более чем на месяц

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Александром Горбуновым на борту к Международной космической станции (МКС) перенесен с 18 августа на 24 сентября из-за проблем с возвращением на Землю экипажа корабля Starliner, сообщило NASA.

"NASA и SpaceX планируют не ранее вторника, 24 сентября, запустить миссию агентства Crew-9 на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении.

В состав международного экипажа миссии Crew-9 помимо Горбунова входят астронавты NASA Зена Кардман (командир корабля), Ник Хейг и Стефани Уилсон. Они сменят экипаж миссии Crew-8 и проведут на станции около шести месяцев.

По данным NASA, перенос позволит спланировать возвращение экипажа пристыкованного к МКС корабля Starliner, у которого были зафиксированы проблемы с работой двигателя и утечка гелия в сервисном модуле.

Также отмечается, что перенос на более поздний срок учитывает дату запуска российского корабля "Союз МС-26", запланированную на 11 сентября.

Корабль Starliner в рамках первого тестового пилотируемого полета с астронавтами Бутчем Уилмором и Суни Уильямс был запущен 5 июня. Экипаж должен был пробыть на станции около недели. В ходе полета к МКС были зафиксированы проблема с работой двигателя и утечка гелия в сервисном модуле корабля. Для проверки надежности систем корабля возвращение было отложено.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

NASA SpaceX Crew Dragon Starliner МКС Роскосмос Сергей Крикалев
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