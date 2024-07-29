Ущерб по делу, с которым связывают экс-замглавы Минобороны Булгакова, превысил 1 млрд руб.

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Предварительный ущерб по уголовному делу, с которым связывают арестованного бывшего заместителя министра обороны, генерала армии Михаила Булгакова, превышает 1 млрд руб., сообщает прокуратура.

"Ущерб по уголовному делу превышает 1 млрд руб.", - сказала представитель надзорного ведомства на заседании Московского городского суда в понедельник.

В понедельник Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на постановление суда первой инстанции о продлении ареста топ-менеджеров "Грязинского пищевого комбината" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой, которым предъявлено обвинение в особо крупной растрате и с делом которых СМИ связали арест Булгакова.

Согласно приведенным защитой в суде сведениям, в деле идет речь о поставке 9 млн наборов сухпайков по завышенной цене на 1,3 млрд руб.

В минувшую пятницу в ФСБ России и Следственном комитете сообщили об аресте Булгакова по уголовному делу коррупционной направленности. Официально о фабуле дела в отношении экс-замминистра не сообщалось.

Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 по сентябрь 2022 года, в 2016 году ему было присвоено звание Героя РФ.