До ста человек могли пострадать при сходе вагонов с рельсов под Волгоградом

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - До ста человек могли пострадать в аварии пассажирского поезда под Волгоградом, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в экстренных службах.

По предварительным данным, помощь потребовалось порядка 100 пассажирам поезда, сказали в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что несколько вагонов пассажирского поезда Казань-Адлер сошли с рельсов под Волгоградом. Причиной мог стать грузовик, выехавший на переезд на красный свет.