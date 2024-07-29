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До ста человек могли пострадать при сходе вагонов с рельсов под Волгоградом

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - До ста человек могли пострадать в аварии пассажирского поезда под Волгоградом, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в экстренных службах.

По предварительным данным, помощь потребовалось порядка 100 пассажирам поезда, сказали в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что несколько вагонов пассажирского поезда Казань-Адлер сошли с рельсов под Волгоградом. Причиной мог стать грузовик, выехавший на переезд на красный свет.

Волгоград
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