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YouTube-каналы с аудиторией больше 10 тысяч человек будут обязаны сообщать о себе в РКН

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Владельцы каналов с более чем 10 тысячами подписчиков, в том числе на видеохостинге YouTube, должны будут передавать сведения о себе в Роскомнадзор, если будет принят соответствующий законопроект, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, отвечая на вопрос ""Интерфакса".

"Все социальные сети входят (в перечень тех, к которым относится законопроект - ИФ). YouTube тоже: если у тебя более 10 тыс. подписчиков из России, то ты обязан (исполнять требования - ИФ)", - сказал министр.

По данным на середину марта, в реестре соцсетей, который ведет Роскомнадзор, всего 15 площадок: "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter (теперь Х), TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, "Пикабу", Pinterest, "Дзен", RuTube, Twitch, Discord и Yappy.

В законопроект № 647048-8, первоначально направленный на борьбу с "серыми" сим-картами, ко второму чтению предлагается внести ряд требований к владельцам каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч пользователей. Их предлагается обязать подать в РКН сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством. Также они будут обязаны не распространять запрещенную информацию и должны будут маркироваться в установленном правительством порядке.

Для незарегистрированных в перечне РКН каналов "10 тысяч+" устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы российскими рекламодателями; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

Согласно поправкам, по умолчанию будет запрещаться получение звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах.

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект с этими поправками во втором чтении.

Telegram YouTube Максут Шадаев Роскомнадзор Минцифры Госдума правительство
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