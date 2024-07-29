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Пассажирским поездам изменили маршруты после схода вагонов в Волгоградской области

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) отправляют пассажирские составы по измененным маршрутам после схода вагонов поезда на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области, сообщает РЖД в своем телеграм-канале.

"В настоящее время отправлены измененным маршрутом через станции Куберле, Волгодонская, Морозовская, Петров Вал с выходом на основной маршрут на станции Волгоград пассажирские поезда формирования АО "ФПК" №354 Имеретинский Курорт - Пермь, №510 Новороссийск - Казань", - говорится в сообщении.

В обратном направлении отправлены изменённым маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле поезда №127 Красноярск - Адлер и №235 Тында - Анапа.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам поездов, задержанных в связи со сходом пассажирского поезда на перегоне Гремячая - Котельниково. Информация об изменениях также поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения.

Ранее сообщалось, что в понедельник в 12:35 в районе перегона Гремячая - Котельниково в Волгоградской области произошло столкновение пассажирского поезда №491 Казань - Адлер с грузовиком, в результате с рельсов сошли девять вагонов и электровоз. Движение поездов на участке приостановлено.

После ЧП со сходом вагонов задержаны пять поездов, сообщали в понедельник "Интерфаксу" в экстренных службах. По их данным, произошел сход девяти вагонов поезда Казань - Адлер, в которых находились 422 человека, из них 42 ребенка.

К месту аварии направлен аварийно-восстановительный поезд.

В результате происшествия порядка 140 пассажиров получили ссадины и ушибы.

Глава Котельниковского района Сергей Панкратов сообщал, что для эвакуированных пассажиров организован подвоз воды и доставка пассажиров в пункты временного размещения.

Волгоградская область
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