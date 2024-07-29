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Около 140 человек пострадали при сходе вагонов поезда в Волгоградской области

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Порядка 140 человек пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда Казань - Адлер в Волгоградской области, сообщает ОАО "РЖД".

"Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы (...) Всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, один ребёнок и два проводника", - сообщает РЖД в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в понедельник в 12:35 в районе перегона Гремячая - Котельниково в Волгоградской области произошло столкновение пассажирского поезда №491 Казань - Адлер с грузовиком, в результате с рельсов сошли девять вагонов и электровоз.

Губернатор региона области сообщал, что в поезде находились 812 человек, всего состав насчитывал 20 вагонов.

По данным РЖД, движение поездов на участке приостановлено. Как сообщала пресс-служба МЧС РФ, к ликвидации последствий привлечены 324 человека и 109 единиц техники.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Волгоградская область РЖД
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