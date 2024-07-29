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В РФ обсуждают продление льготной ИТ-ипотеки с фокусом на айтишниках в регионах

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минцифры и Минфин РФ обсуждают возможность продления программы льготного ипотечного кредитования для сотрудников ИТ-компаний, основной фокус планируется сделать на удержании ИТ-специалистов в регионах, сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Минцифры обсуждает с Минфином условия продления программы. При этом главная цель сейчас, которую мы формулируем, - это удержание специалистов на местах в регионах", - сказал Шадаев.

В РоссииВице-премьер Григоренко поручил проработать вопрос продления льготной ИТ-ипотекиЧитать подробнее

Программа льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний была запущена в апреле 2022 года. Выдача первых кредитов началась в мае 2022 года. Срок действия программы завершается в конце 2024 года (но льготная ставка сохранится на весь срок ипотечного кредита).

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры проработать вопрос продления этой программы. Он указывал, что предложения министерств по продлению программы "должны содержать условия для сохранения высококвалифицированных ИТ-специалистов в регионах".

С момента запуска программы выдано свыше 66 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 591 млрд рублей. По условиям программы, ставка по ипотечному кредиту для сотрудников ИТ-компаний составляет до 5%, она может быть снижена по региональной программе или банком. Минимальный первоначальный взнос - от 20%. Программа распространяется только на новое жильё.

Минфин РФ Минцифры РФ
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