Вице-премьер Григоренко поручил проработать вопрос продления льготной ИТ-ипотеки

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры проработать вопрос продления льготной ипотеки для ИТ-специалистов, сообщает аппарат вице-премьера.

Министерства должны представить соответствующие предложения до 20 июня. "Эти предложения должны содержать условия для сохранения высококвалифицированных ИТ-специалистов в регионах", - уточнили в аппарате вице-премьера.

Льготные ипотечные кредиты ИТ-специалистам выдаются с 2022 года. Срок действия программы завершается в конце 2024 года (но льготная ставка сохранится на весь срок ипотечного кредита).

С момента запуска программы выдано свыше 66 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 591 млрд рублей.

По условиям программы, ставка по ипотечному кредиту для сотрудников ИТ-компаний составляет до 5%, она может быть снижена по региональной программе или банком. Минимальный первоначальный взнос - от 20%. Программа распространяется только на новое жилье.