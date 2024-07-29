В I полугодии количество выявленных ЦБ "нелегалов" на финрынке выросло на 43%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Банк России в январе-июне 2024 года выявил 3 495 субъектов (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и так далее) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении регулятора.

В том числе было выявлено 1021 нелегальный кредитор (против 847 в аналогичном периоде 2023 года), 1 723 финансовые пирамиды (1 139 годом ранее), 724 нелегальных профессиональных участника рынка ценных бумаг (434 годом ранее).

Интернет-проекты с псевдоинвестиционными предложениями, действующие с элементами пирамидальных схем, почти полностью заместили собой классические финансовые пирамиды, отмечает ЦБ. Более 14% нелегальных проектов действовали в форме экономических игр.

Мошенники также стали чаще создавать "смешанные" схемы, которые предлагают пользователям не только вложения средств якобы в инвестпроекты, но еще и торговлю различными активами, в том числе валютными парами на рынке Forex.

Нелегальные участники рынка ценных бумаг заманивают потребителей, используя в том числе санкционную повестку, обращает внимание Банк России. Компании обещают возможность участия в торгах иностранными инструментами и криптовалютой, вводя потенциальных клиентов в заблуждение. Их уверяют в наличии лицензии и регистрации в дружественных странах, перенаправляя для проверки на поддельные ресурсы иностранных регуляторов, поясняет ЦБ.

Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет информацию обо всех выявленных фактах в правоохранительные органы, ФАС и др.

В первом полугодии 2024 года по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (в том числе за предыдущие периоды), было возбуждено более 290 административных дел по различным статьям КоАП, (в том числе более 210 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), принято более 600 иных мер реагирования. Доступ более чем к 8 тысячам интернет-ресурсам, которые принадлежали нелегальным участникам финрынка и субъектам с признаками финансовых пирамид, был ограничен. Потенциальная аудитория заблокированных ресурсов составила более 23 млн пользователей.