Количество выявленных ЦБ РФ "нелегалов" на финрынке в I полугодии выросло на 7%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Банк России в январе-июне 2023 года выявил 2 449 субъектов (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и так далее) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении регулятора.

В том числе было выявлено 847 нелегальных кредиторов (на 28% больше, чем годом ранее), 1 139 финансовых пирамид (рост на 19%), 434 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (снижение на 35%).

Количество пирамид во втором квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом увеличилось в 1,7 раза, указывается в сообщении. Основной рост пришелся на краткосрочные псевдоинвестиционные интернет-проекты, в том числе в соцсетях и мессенджерах. Организаторы чаще всего получали средства от клиентов в виде криптовалют и через иностранные платежные сервисы. В ряде случаев потенциальных клиентов заранее предупреждают о том, что проект является пирамидой, отмечает ЦБ.

Несмотря на рост числа нелегальных кредиторов в первом полугодии 2023 года, темпы увеличения по сравнению с прошлым годом снизились (в 2022 году фиксировался рост почти в два раза относительно 2021 года).

Сокращение количества нелегальных профучастников рынка ценных бумаг к январю-июню 2022 года примерно на треть Банк России объясняет уходом с российского рынка таких компаний с иностранной пропиской.

Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке ЦБ направляет информацию обо всех выявленных фактах в правоохранительные органы и ФАС России.

В первом полугодии 2023 года, в том числе по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (включая предыдущие периоды), было возбуждено около 70 дел по уголовным статьям, более 300 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе более 200 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), принято более 600 иных мер реагирования.