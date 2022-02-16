Число выявленных ЦБ РФ нелегалов на финрынке за 2021 год выросло на 73%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Банк России в 2021 году выявил 2,68 тысячи компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности, что на 73% больше, чем годом ранее. Об этом рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Нелегальные компании все активнее используют для привлечения клиентов интернет, социальные сети и мессенджеры. Современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых и реанимирование старых проектов. В свою очередь ЦБ РФ усовершенствовал процесс мониторинга подобных проектов, что повлияло на рост показателя по выявлению новых мошенников.

Финансовые пирамиды

За 2021 год Банк России выявил 871 финансовую пирамиду, что почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Более 80% из них работали в интернете. Злоумышленники вовлекали людей в свои схемы, играя на возросшем интересе граждан к финансовому рынку – практически все они обещали потенциальным жертвам "помощь в инвестировании". Организаторы финпирамид нередко привлекали для распространения рекламы популярных блогеров, в том числе региональных, использовали в качестве "приманки" названия и бренды крупнейших российских и зарубежных фирм.

Более половины (53%) таких проектов привлекали средства в криптовалюте или рекламировали вложения в различные несуществующие криптовалютные активы. Зачастую мошенники, пользуясь недостаточной цифровой и финансовой грамотностью потребителей, предлагали им участие в "производстве криптомонет", "майнинге" с помощью мобильных телефонов. Увеличилось и количество финансовых пирамид, действовавших под видом онлайн-игр.

Нелегалы- профучастники

В прошлом году ЦБ РФ выявил 860 субъектов с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, что вдвое больше, чем в 2020 году. Подавляющее большинство таких компаний (812 субъектов) предлагали услуги форекс-дилеров, практически все они действовали в интернете. Более чем двукратный рост числа выявленных нелегальных профучастников связан в том числе с популярностью темы инвестиций на рынке ценных бумаг у потребителей, чем и воспользовались мошенники.

Многие нелегальные форекс-дилеры для привлечения клиентов заявляли о наличии лицензии зарубежного регулятора. Но в большинстве случаев такие сведения не подтверждались, размещаемые на сайте компаний иностранные лицензии оказывались фиктивными.

"Черные" кредиторы

В прошлом году регулятор выявил 948 нелегальных кредиторов, что на 15% больше, чем годом ранее. Почти треть субъектов с признаками деятельности нелегального кредитора вводили потребителей в заблуждение, прикрываясь статусом микрофинансовых институтов – они использовали его в своем наименовании либо публиковали на сайте недействующую лицензию Банка России. Таким образом злоумышленники пытались создать у людей иллюзию, что деятельность этих структур контролируется и поднадзорна регулятору.

Около 60 организаций занимались нелегальным кредитованием под видом возвратного лизинга (за 2019-2020 годы – 121 организация).

В прошлом году по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (в том числе в предшествующие годы), было возбуждено более 130 уголовных дел (по статье 159 УК РФ, 160 УК РФ, 171 УК РФ, 172.2 УК РФ, 173.2 УК РФ), а также около 490 административных дел по различным статьям КоАП РФ, в том числе по статье 14.56 КоАП РФ – незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов.

В 2022 году акцент в работе Банка России по противодействию незаконным практикам на финансовом рынке будет сделан на раннем предупреждении граждан о рисках, связанных с нелегальными схемами, и ограничении распространения нелегальной деятельности через соцсети и мессенджеры.

"Сейчас использование соцсетей гораздо активнее, чем год назад, и активнее, чем обычного интернет пространства. Я бы хотел отметить, что в дальнейшем с ростом использования метавселенных мошенники тоже будут идти в эти метавселенные и использовать их для фишинга, социальной инженерии и обмана граждан. Также будем расширять поиск в этом пространстве", - отметил Валерий Лях.