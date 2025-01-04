Правительство РФ направило 5 млрд рублей на льготный лизинг пассажирских судов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на поддержку льготного лизинга водного транспорта, сообщила пресс-служба правительства.

"Правительство продолжает системную работу по обновлению парка водного транспорта. В 2025 году на поддержку инвестиционного проекта льготного лизинга морских и речных судов из федерального бюджета направлено 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Средства пойдут на финансирование строительства не менее 33 пассажирских судов на отечественных верфях, уточняется в сообщении.

Построенные суда "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в 2025-2026 годах передаст транспортным компаниям в лизинг на срок до 25 лет по льготной ставке 2,93% годовых.

Инвестпроект по строительству морских и речных судов для последующей передачи в лизинг на льготных условиях был утвержден в 2023 году. В его рамках до 2027 года планируется построить около 260 гражданских судов различного назначения и дедвейта, в том числе пассажирских, рыбопромысловых, грузовых и крупнотоннажных.