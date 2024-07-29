Новак рекомендовал НК увеличить загрузку НПЗ в сезон высокого спроса на бензин

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку НПЗ в сезон высокого спроса на бензин, сообщила пресс-служба правительства.

Вице-премьер поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе отслеживать динамику цен на топливо на АЗС и для сельхозпроизводителей, а также баланс маржинальности переработки для недопущения роста стоимости выше уровня инфляции.

Кроме того, поручено проработать меры по недопущению серого экспорта топлива, в том числе через страны ЕАЭС, проанализировать обеспеченность компаний парком цистерн и своевременную замену выходящих из строя емкостей, а также обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и своевременные сроки его доставки покупателям.

В сообщении говорится, что участники обсудили текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов, условия их транспортировки по железной дороге, а также поставки топлива сельхозпроизводителям. "По информации Минэнерго, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, дефицит отсутствует. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом", - сообщила пресс-служба правительства.