Новак назвал меры, достаточные для стабилизации рынка Аи-95

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правительство работает над стабилизацией ситуации с ростом цен на бензин Аи-95, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам.

"Мы работаем над тем, чтобы ситуация была стабильной. С 1 августа у нас вступит в силу запрет на экспорт (всего товарного бензина - ИФ). Плюс в постоянном режиме Минэнерго вместе с компаниями работает, чтобы увеличить объемы производства, загрузку нефтеперерабатывающих заводов, обеспечить транспортировку нефтепродуктов. Это производственные транспортно-логистические меры", - сказал он.

Новак выразил уверенность, что этих усилий хватит. "Да, уверен, будет достаточно. У нас достаточно производства, достаточно внутреннего потребления, потому что ситуация временная", - сказал он.

По его словам, обсуждений относительно выделения для бензина Аи-95 отдельного норматива в формуле демпфера не ведется; "Нет, таких инициатив не было".

Вице-премьер также подчеркнул, что правительство не собирается запрещать экспорт дизтоплива, в том числе зимнего. "Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас его большое производство и сейчас ситуация очень стабильная. По зимнему, я уверен, тоже достаточно объемов производства. До зимы далеко", - сказал он.

Цены на бензины на бирже фактически безостановочно растут с начала июня. Стоимость Аи-95 на СПбМТСБ уже несколько торговых сессий находится выше 70 тысяч рублей за тонну, приближаясь к рекордам ценового кризиса 2023 года, когда она перешагивала отметку 76 тысяч рублей за тонну. При этом спред между Аи-95 и Аи-92 на бирже приближается к 18 тысячам рублей по национальному индексу, что противоестественно для сегмента. Спрос на 95-й бензин в июле-августе продолжит увеличиваться, поскольку отпускной период в России выйдет на пик.

Ведомства надеются, что стабилизировать ситуацию поможет возобновление запрета на экспорт бензинов. Уже принято решение об эмбарго на август. Минэнерго также предложило продлить запрет экспорта бензина на сентябрь-октябрь.

В Федеральной антимонопольной службе на прошлой неделе заявили, что намерены потребовать от нефтяных компаний данные об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на 95-й бензин. Кроме того, ведомство рекомендовало провести работу по увеличению объемов продаж Аи-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно на этот вид топлива.

Собеседники "Интерфакса" в топливной сфере высказывают мнения, что предложение 95-го бензина на российском рынке последние годы сильно не успевает за растущим спросом - и в этом корень проблемы.