Поисково-спасательные работы на месте ДТП с поездом под Волгоградом завершены

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пресс-служба МЧС России сообщила о завершении поисково-спасательных работ на месте ДТП с пассажирским поездом под Волгоградом.

"Поисково-спасательные работы на месте схода поезда завершены", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства в ночь на вторник.

Отмечается, что багаж пассажиров доставлен до станции Котельники, вещи будут переданы владельцам. На месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в понедельник в 12:35 мск в районе перегона Гремячая - Котельниково в Волгоградской области произошло столкновение пассажирского поезда №491 Казань - Адлер с грузовиком, в результате с рельсов сошли девять вагонов и электровоз.