Более 20 пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом находятся в больнице

Десять вагонов с пассажирами отправились в Адлер

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Почти 30 пассажиров, пострадавших в ДТП с поездом в Волгоградской области, наблюдаются амбулаторно и 21 человек продолжает лечение в Котельниковской ЦРБ, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

"По информации областного оперативного штаба и облздрава, в результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. В настоящее время в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, 10 из них - дети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тяжелом состоянии по-прежнему находятся три человека: двое доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) - будет проходить лечение в ведомственном учреждении. 28 человек наблюдаются амбулаторно.

В телеграм-канале РЖД отмечается, что "10 вагонов с пассажирами поезда №491 Казань - Адлер отправились со станции Гремячая", в вагонах находятся 311 человек. Поезд проследует измененным маршрутом через станции Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле.

"Остальные пассажиры поезда №491 продолжат путь со станции Гремячая в дополнительном резервном составе из 8 вагонов, специально прибывшим из Волгограда. В данный момент пассажирам выдают их вещи из пострадавших вагонов", - добавили в компании.

Ранее сообщалось, что в понедельник в 12:35 мск в районе перегона Гремячая - Котельниково в Волгоградской области произошло столкновение пассажирского поезда №491 Казань - Адлер с грузовиком, в результате с рельсов сошли девять вагонов и электровоз. Движение поездов на участке приостановлено. По данным Росжелдора, в результате ДТП нарушен габарит соседнего пути.

После ЧП со сходом вагонов задержаны пять поездов, сообщали "Интерфаксу" в экстренных службах. По их данным, произошел сход девяти вагонов поезда Казань - Адлер, в которых находились 422 человека, из них 42 ребенка. РЖД отправляют пассажирские поезда измененными маршрутами после схода вагонов в Волгоградской области. Расписание пригородных поездов изменено на 29 и 30 июля.

По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в поезде находились около 800 человек, всего состав насчитывал 20 вагонов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).