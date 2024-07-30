Что случилось этой ночью: вторник, 30 июля

Завершены спасательные работы на месте схода поезда под Волгоградом, саратовский Энгельс остался без света, масштабные учения ВМФ РФ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Поисково-спасательные работы на месте ДТП с поездом под Волгоградом завершены. По последним данным, в результате аварии пострадали 52 человека, в больнице находится 21 пассажир, включая десять детей. Накануне в Волгоградской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, с рельсов сошли девять вагонов и электровоз.

- Девять стран Латинской Америки потребовали чрезвычайную встречу ОАГ из-за президентских выборов в Венесуэле. Соответствующая декларация призывает к полному пересмотру результатов голосования. Венесуэльский МИД, в свою очередь, отозвал дипломатов из семи раскритиковавших выборы стран. Тем временем избирательный совет Венесуэлы провозгласил Николаса Мадуро президентом.

- Энгельс в Саратовской области остался без электричества после аварии. Ранее в ряде районов города была отключена вода. В Энгельсе проживают 223 тыс. человек.

- ВМФ России начал маневры с участием более 20 тыс. человек, 300 кораблей, до 50 летательных аппаратов. Масштабные учения пройдут в зоне ответственности Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии.

- В Белом доме считают, что полномасштабной войны Израиля с Ливаном можно избежать, и будут "упорно работать" над этим. Между тем Биньямин Нетаньяху посетил подвергшийся ракетному удару поселок на Голанских высотах. Израильский премьер пообещал жесткий ответ на атаку, возложив вину за нее на ливанское шиитское движение "Хезболла".