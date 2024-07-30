Корабли ВМС Китая покинули Владивосток

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Десантный корабль "Лунхушань" и учебный корабль "Чжен Хе" Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) завершили деловой заход во Владивосток и вышли из главной базы Тихоокеанского флота в море, сообщил отдел информационного обеспечения по ТОФ.

"Первым из базы вышел учебный корабль "Чжен Хе", следом за ним от причала городского порта отошел десантный корабль "Лунхушань", который из-за своих размеров не смог отшвартоваться рядом с кораблем своего отряда на 33 причале", - говорится в сообщении.

В ходе стоянки кораблей ВМС НОАК во Владивостоке китайские моряки вместе с военнослужащими ВМС Вьетнама и ВМФ России приняли участие в праздновании Дня Военно-морского флота.

Деловой заход кораблей ВМС НОАК проходил в период с 26 по 30 июля.