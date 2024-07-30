Поиск

Корабли ВМС Китая покинули Владивосток

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Десантный корабль "Лунхушань" и учебный корабль "Чжен Хе" Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) завершили деловой заход во Владивосток и вышли из главной базы Тихоокеанского флота в море, сообщил отдел информационного обеспечения по ТОФ.

"Первым из базы вышел учебный корабль "Чжен Хе", следом за ним от причала городского порта отошел десантный корабль "Лунхушань", который из-за своих размеров не смог отшвартоваться рядом с кораблем своего отряда на 33 причале", - говорится в сообщении.

В ходе стоянки кораблей ВМС НОАК во Владивостоке китайские моряки вместе с военнослужащими ВМС Вьетнама и ВМФ России приняли участие в праздновании Дня Военно-морского флота.

Деловой заход кораблей ВМС НОАК проходил в период с 26 по 30 июля.

Владивосток ТОФ Китай НОАК Чжен Хе Лунхушань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Саратовский Энгельс остался без электричества после аварии

Поисково-спасательные работы на месте ДТП с поездом под Волгоградом завершены

В Курской области за день уничтожено восемь украинских дронов

Более 20 пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом находятся в больнице

Что произошло за день: понедельник, 29 июля

Власти Карелии заявили, что удалось не допустить затоплений ниже размыва дамбы

Власти Карелии заявили, что удалось не допустить затоплений ниже размыва дамбы

В Волгоградской области в результате аварии повреждено около 300 метров рельсов

В Волгоградской области в результате аварии повреждено около 300 метров рельсов

Москва заявила о попытке контрабанды сильнодействующих веществ сотрудником посольства Чехии

В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии для новых граждан до двух лет

Число госпитализированных после ЧП с поездом под Волгоградом выросло до 55

Число госпитализированных после ЧП с поездом под Волгоградом выросло до 55
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });