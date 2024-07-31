Корабли ТОФ в рамках масштабных учений выполнили стрельбы в заливе Петра Великого

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках масштабных военно-морских учений отработали артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого, сообщает пресс-служба флота в среду.

"Тактическая группа в составе трех малых противолодочных кораблей ТОФ в заливе Петра Великого провела практические артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли десантного отряда условного противника. Огонь по целям велся из 57-мм артустановок", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в ходе учения военные моряки отразили воздушную атаку условного противника на отряд кораблей, а также отработали поиск и уничтожение морской плавающей мины, представляющей угрозу судоходству.

Силы ТОФ в Приморье и на Камчатке выполняют практические задачи в назначенных районах морской акватории в рамках планового учения ВМФ, информирует пресс-служба.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, масштабные военно-морские учения под общим руководством главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева начались 30 июля. В учениях задействованы около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, а также свыше 20 тыс. человек.

По информации военных, в течение нескольких дней экипажи кораблей, морской авиации и подразделения береговых войск Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия.