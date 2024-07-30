Источник сообщил, что получившие гражданство РФ будут служить в армии один год

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Лицам, которые получают гражданство РФ, придется служить в армии по призыву один год, а не два, как предлагалось ранее, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в нижней палате парламента.

По его словам, такая норма предусмотрена законопроектом о постановке мигрантов на воинский учет, который готовится к внесению в Госдуму.

"Нормы законопроекта в настоящее время прорабатываются. Он будет подразумевать постановку на воинский учет получающих российское гражданство", - сказал собеседник агентства.

"Вероятнее всего, те, кто станут гражданами России, должны будут служить в армии в течение года, так как это обеспечит равные права гражданам РФ", - уточнил источник.

"Законопроект будет внесен в Госдуму сегодня. Как ожидается, он будет принят в среду на завершающем заседании весенней сессии", - сказал источник.

В понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить законодательную инициативу, касающуюся постановки мигрантов на воинский учет, сообщили в пресс-службе палаты парламента РФ.

Предполагается, что условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет происходить одновременно с получением паспорта гражданина РФ, пояснили в пресс-службе.

Также предлагалось усиление контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России, увеличение срока прохождения службы в армии до двух лет и повышение призывного возраста, добавили в пресс-службе.

Поручение проработать вопрос дано заместителю председателя Госдумы Ирине Яровой, председателю комитета по обороне Андрею Картаполову, первому заместителю руководителя фракции "Единая Россия" Дмитрию Вяткину и председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну, информировали в пресс-службе.