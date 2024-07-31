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Дума рассмотрит проект об обязанности встать на воинский учет при получении гражданства РФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о внесении в Госдуму законопроекта об обязательном условии для получения гражданства РФ - постановке на воинский учёт.

"Внесли законопроект, который поддерживается большинством депутатов. Предлагается законодательно ввести обязательное условие получения российского гражданства для иностранцев: одновременно с выдачей паспорта гражданина РФ они обязаны будут встать на воинский учёт", - написал Володин в своем телеграм-канале в среду.

Он отметил, что рассмотреть этот проект закона планируется в эту среду.

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Авторами проекта закона (685042-8), размещенного в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ, стала группа депутатов от всех фракций во главе с Володиным.

В настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства мужского пола, приобретающие гражданство РФ и находящиеся в призывном возрасте, обязаны встать на воинский учет по месту жительства (месту пребывания).

Вместе с тем, широкую огласку получают факты, когда после получения гражданства РФ такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности, отмечается в пояснительной записке.

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В этой связи в законопроекте предлагается синхронизировать между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. Для этого предусматривается обязанность органов МВД России предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина РФ.

Законопроект предусматривает, что неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство РФ, будет служить основанием для прекращения этого гражданства.

Госдума
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