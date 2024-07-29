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В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии для новых граждан до двух лет

Такая поправка может быть принята в ближайшие дни

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Госдуме предлагают усилить контроль за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст, сообщили в пресс-службе палаты.

Эту поправку депутаты планируют рассмотреть до конца весенней сессии, которая завершится 31 июля.

Поручение проработать вопрос дано вице-спикеру Ирине Яровой, председателю комитета по обороне Андрею Картаполову, первому заместителю руководителя фракции "Единая Россия" Дмитрию Вяткину и председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить законопроект о постановке мигрантов на воинский учет, добавили в пресс-службе. Этот вопрос 29 июля рассматривал Совет Думы. Предполагается, что условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет происходить одновременно с получением паспорта гражданина России.

Совет Думы Вячеслав Володин Госдума Александр Хинштейн Дмитрий Вяткин Андрей Картаполов Ирина Яровая
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