Дело об убийстве певца Игоря Талькова начнут рассматривать в среду

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга в среду, 31 июля, приступит к рассмотрению по существу дела об убийстве в 1991 году певца Игоря Талькова.

В убийстве, а также покушении на представителя певицы Азизы Игоря Малахова обвиняется директор Талькова Валерий Шляфман. Он заочно привлечен к ответственности по ч.2 ст.15 - п.д ст.102 УК РСФСР, п.д ст.102 УК РСФСР.

По версии следствия, 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" Шляфман из неприязни к Малахову, возникшей из-за очередности выступлений на концерте, попытался застрелить последнего. В момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение.

В 1992 году Шляфман скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого. Приостановленное расследование возобновили в 2021 году. В 2022 году суд в Петербурге заочно заключил Шляфмана под стражу.