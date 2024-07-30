В Екатеринбурге загорелся второй цех "НПО автоматики"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в механическом цехе "НПО автоматики", огонь перекинулся на соседний цех, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Горит механический цех, пожар начался с кровли, на площади 800 кв.м. Обрушились стены и кровля механического цеха. Из цеха всех эвакуировали. Огонь перекинулся на соседний цех", - отметили в пресс-службе.

Угрозы отравления горожан нет. Все службы НПО автоматики совместно с пожарными работают на тушении.

Как сообщалось ранее, на площади 800 квадратных метров в Екатеринбурге вспыхнула кровля цеха с химической продукцией.