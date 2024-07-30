Цех с химической продукцией горит в Екатеринбурге на площади 800 кв. метров

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Свердловской области пожарные тушат возгорание на кровле цеха с химической продукцией на площади 800 кв. метров, заявила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"В Екатеринбурге, предварительно, на 800 квадратных метрах произошло возгорание в здании с химической продукцией. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Ряд СМИ сообщил, что горит НПО автоматики имени академика Н. А.Семихатова

Пожар произошел в одном из зданий, расположенных на улице Серафима Дерябина в Екатеринбурге, передал корреспондент "Интерфакса".

На месте видно открытое горение, вверх поднимается черный столб дыма, чувствуется запах гари.

В данном месте располагается предприятие космической отрасли.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, на место выехали также сотрудники полиции территориального ОВД. Они оказывают помощь представителям МЧС для беспрепятственного проезда спецтранспорта.