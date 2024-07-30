Работа производственной площадки "НПО автоматики" приостановлена из-за пожара

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Предприятие "НПО автоматики" приостановило работу своей производственной площадки из-за пожара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

Как сообщалось, на площади 800 квадратных метров в Екатеринбурге вспыхнула кровля цеха "НПО автоматики" с химической продукцией. На предприятии сообщили, что обрушились стены и кровля механического цеха, огонь перекинулся на соседний цех. Персонал предприятия эвакуировали. С огнем вели борьбу 58 пожарных специалистов и 23 единицы спецтехники. Открытое пламя потушили.

АО "НПО автоматики" - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности. Предприятие производит системы управления для ракет-носителей семейства "Союз-2".