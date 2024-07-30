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Экс-глава Сергокалинского района Дагестана стал фигурантом еще одного дела

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане возбудили дело о мошенничестве при получении гранта в отношении бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова - отца одного из ликвидированных после терактов в Махачкале и Дербенте боевиков, сообщает управление СК России по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы МР "Сергокалинский район" и его сына, подозреваемых в зависимости от роли каждого в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и подделке официального документа", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, в 2018 году бывший глава муниципального образования, заведомо зная, что его сын не намерен заниматься животноводством, злоупотребив своими служебными полномочиями, изготовил и подписал рекомендательное письмо в Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики для участия сына в конкурсе по поддержке начинающих фермеров. Тем самым, глава района помог сыну в незаконном получении гранта в размере 2,97 млн рублей.

"Затем один из подозреваемых, получивший грант, изготовил официальные документы, в которых отразил заведомо ложные сведения о приобретении 95 голов КРС (крупного рогатого скота - ИФ), в то время как фактически были приобретены не более 50 голов КРС на общую сумму 2,25 млн рублей с целью убоя и реализации. Денежные средства в сумме 470 тыс. рублей сын главы района обналичил и израсходовал не по целевому назначению, а вырученные от реализации КРС похитил, причинив материальный ущерб Минсельхозу РД", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты меры, направленные на возмещение подозреваемым ущерба, причиненного бюджету республики.

Аресты после терактов в Махачкале и Дербенте

Как сообщалось, Советский суд Махачкалы заключил под стражу отца одного из убитых террористов - бывшего главу Сергокалинского района Омарова

Уголовное дело в отношении него расследуется по п. "а" ч. 4 ст. 174.1 (легализация или отмывание денежных средств) и ч.3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) УК РФ.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погибли 22 человека, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены. По словам главы республики Сергея Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

По предварительным данным, один из сыновей Омарова был среди боевиков, совершивших 23 июня теракт в Дагестане.

26 июня шестеро сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова были арестованы на десять суток по статье "мелкое хулиганство". Двумя днями ранее по той же статье был арестован и Омаров.

Отбыв 10 суток ареста, Омаров вышел на свободу 4 июля. Также после десяти суток административного ареста 8 июля из СИЗО вышли сыновья задержанного экс-главы Сергокалинского района и братья одного из ликвидированных в Дагестане боевиков.

6 июля стало известно, что Омарова вновь задержали.

Дагестан Магомед Омаров
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