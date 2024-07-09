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Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров арестован

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров арестован
Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров
Фото: Пресс-служба Ленинского суда Дагестана/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Махачкалы (Дагестан) заключил под стражу отца одного из убитых террористов – бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

"Рассмотрев материал, суд постановлением от 09.07.2024 избрал Омарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток - по 5 сентября 2024 года", - сказала Мамаева во вторник "Интерфаксу".

По ее словам, уголовное дело в отношении Омарова расследуется по п. "а" ч. 4 ст. 174.1 (легализация или отмывание денежных средств) и ч.3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) УК РФ.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погибли 22 человека, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены. По словам главы республики Сергея Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

По предварительным данным, один из сыновей Омарова был среди боевиков, совершивших 23 июня теракт в Дагестане.

26 июня шестеро сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова были арестованы на десять суток по статье "мелкое хулиганство". Двумя днями ранее по той же статье был арестован и Омаров.

Отбыв 10 суток ареста, Омаров вышел на свободу 4 июля. Также после десяти суток административного ареста 8 июля из СИЗО вышли сыновья задержанного экс-главы Сергокалинского района и братья одного из ликвидированных в Дагестане боевиков.

6 июля стало известно, что Омарова вновь задержали.

Хроника 23 июня – 09 июля 2024 годаНападение боевиков в Дагестане
Дагестан Магомед Омаров
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