Число жертв терактов в Дагестане возросло до 22

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Количество погибших после совершенных 23 июня в Махачкале и Дербенте терактов достигло 22 человек, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в понедельник.

Об этом глава республики заявил на встрече с представители общественных институтов в Махачкале.

По словам Меликова, 21 человек погиб в день терактов, еще один полицейский скончался в больнице от тяжелых ранений на следующий день.

Ранее сообщалось, что погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены. По словам Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района. Глава района Магомед Омаров был уволен после этих событий.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).