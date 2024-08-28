В Кремле сейчас не видят предпосылок для мирных переговоров с Украиной

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Никаких предпосылок для мирных переговоров с Украиной в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет", - сказал он журналистам.

Песков также отрицательно ответил на вопрос о том, не предлагал ли премьер Индии Нарендра Моди какой-либо план украинского урегулирования, но заметил, что "индийская сторона последовательно занимает позицию сторонника мирного урегулирования, урегулирования политико-дипломатическими средствами".

По его словам, этот подход Дели аналогичен позиции Москвы.