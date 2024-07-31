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Песков объяснил новые выплаты контрактникам мерами поддержки участников СВО

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Решение президента РФ Владимира Путина установить единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей для военных, подписавших с 1 августа контракт на участие в СВО, связано с непрекращающимися мерами по поддержке участников специальной военной операции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая в среду на вопрос журналистов, связано ли с изменением задач и целей СВО решение президента подписать указ о единовременных выплатах в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт с Минобороны с 1 августа, Песков сказал: "Нет, не связано".

"Это связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО", - подчеркнул он.

Дмитрий Песков Минобороны Владимир Путин
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