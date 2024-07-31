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Подписан указ о выплате 400 тысяч рублей за заключение контракта о службе в зоне СВО

Единовременные выплаты положены после заключение контракта с 1 августа как россиянам, так и иностранцам

Подписан указ о выплате 400 тысяч рублей за заключение контракта о службе в зоне СВО
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом установил единовременную выплату в 400 тысяч рублей мобилизованным, призывникам, другим гражданам России, а также иностранцам, которые с 1 августа по 31 декабря текущего года заключат контракт о прохождении военной службы на территориях Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и Украины.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что тем, кто получит эту выплату, другая, установленная указом от 2 ноября 2022 года, выдана не будет.

В указе содержится рекомендация высшим должностным лицам регионов установить и осуществлять ранее перечисленным в новом указе категориям "единовременную денежную выплату в размере не менее 400 тысяч рублей за счет средств субъектов".

Правительство должно определить порядок осуществления единовременной денежной выплаты, установленной указом, а также обеспечить финансирование связанных с его реализацией расходов.

Указ от 2 ноября 2022 года предусматривал единовременную выплату 195 тысяч рублей тем, кто поступил с 21 сентября 2022 года на военную службу по контракту в период проведения СВО.

Владимир Путин Украина ЛДНР СВО
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