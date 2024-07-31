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Минобороны предложило выплатить боевым инвалидам из ЛДНР до 6 млн рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Минобороны подготовило проект указа президента, в котором определило суммы единовременных выплат инвалидам боевых действий из ЛНР и ДНР. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с проектом, инвалидам I группы предусмотрена единовременная выплата в размере 6 054 415 рублей, инвалидам II группы - 5 236 250 рублей, инвалидам III группы - 4 418 086 рублей.

"Получение единовременной выплаты, установленной настоящим указом, не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации", - сказано в документе.

"В случае, если лицо, признанное инвалидом, проходит военную службу или пребывает в добровольческом формировании (...) на момент вступления в силу настоящего указа, дополнительные меры социальной поддержки (...) предоставляются за вычетом сумм, установленных частью 12 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", проиндексированных в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25 декабря 2023 года № 2293", - говорится в проекте указа.

В июне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, регламентирующее порядок признания статуса военного инвалида для участников боевых действий, получивших ранение в составе подразделений ЛНР и ДНР до их присоединения в состав России. В соответствии с постановлением определение причинно-следственной связи возлагается на военно-врачебные комиссии, созданные в Вооруженных силах России, органах внутренних дел России, в органах ФСБ.

Минобороны ЛНР ДНР Михаил Мишустин
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