Визовые центры Болгарии в Москве и Петербурге до 12 августа не будут принимать документы

Выдавать документы они будут в обычном режиме

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Визовые центры Болгарии в Москве и Санкт-Петербурге приостановят прием документов на шенгенские визы с 1 по 12 августа, сообщает сайт оператора визовых центров компании VFS Global.

"Визовый центр Болгарии в Санкт-Петербурге приостанавливает прием заявлений на краткосрочную визу типа С с 1 по 9 августа 2024 года. Выдача документов будет работать в обычном режиме. Прием заявлений возобновится с 12 августа", - говорится в одном сообщении.

Тем, кто был записан на подачу документов с 1 августа по 9 августа, рекомендуют связаться с визовым центром по электронной почте или лично.

Визовые центры Болгарии московского консульского округа приостановят прием заявлений на краткосрочные шенгенские визы Болгарии с 1 по 9 августа и также возобновят прием с 12 августа, говорится в другом сообщении.

"Срок рассмотрения документов, поданных с 12 по 16 августа будет увеличен и составит не менее 21 календарного дня (в некоторых случаях срок рассмотрения может длиться до 45 дней)", - предупредили в VFS Global.

"Остановка деятельности в обоих визовых центрах связана с обновлением программного обеспечения для улучшения процесса оформления виз", - заявил представитель организации btb-изданию RTN.

Болгария вступила в Шенгенское соглашение с 31 марта, а со 2 апреля выдает краткосрочные шенгенские визы типа С. Национальные краткосрочные визы С больше не оформляются.

Как отмечали в Российском союзе туриндустрии, путешествия в Болгарию не пользуются популярностью у туристов из-за подорожания оформления виз и авиабилетов.