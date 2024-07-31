Краснов отметил недостаточную реакцию прокуроров на бездействие чиновников при паводках

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Последствия паводков в регионах России показали, что прокуроры и власти не сделали необходимых выводов из аналогичных ситуаций в прошлом, заявил на коллегии Генпрокуратуры глава ведомства Игорь Краснов. Его цитирует пресс-служба надзорного ведомства.

Краснов считает, что "при надлежащем надзоре со стороны прокуроров, своевременном реагировании на бездействие чиновников последствия не были бы такими масштабными".

Ранее генпрокурор уже отмечал, что считает недостаточным и неэффективным то, что чиновники делают для предотвращения паводков.