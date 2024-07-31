Поиск

Краснов отметил недостаточную реакцию прокуроров на бездействие чиновников при паводках

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Последствия паводков в регионах России показали, что прокуроры и власти не сделали необходимых выводов из аналогичных ситуаций в прошлом, заявил на коллегии Генпрокуратуры глава ведомства Игорь Краснов. Его цитирует пресс-служба надзорного ведомства.

Краснов считает, что "при надлежащем надзоре со стороны прокуроров, своевременном реагировании на бездействие чиновников последствия не были бы такими масштабными".

Ранее генпрокурор уже отмечал, что считает недостаточным и неэффективным то, что чиновники делают для предотвращения паводков.

Спасение животных в Оренбуржье

10
Мужчина с собакой на подтопленной улице в ОренбургеНа затопленной улице в микрорайоне Кузнечный в ОренбургеЭвакуации жителей в Ленинском районе ОрскаЭвакуация домашних животных с затопленных улиц в ОренбургеКошка во время эвакуации жителей на подтопленной улице Красная в ОренбургеЗона подтопления в микрорайоне Старый город в ОрскеДевушка эвакуируется с собакой из ОрскаСпасение котенка в микрорайоне Кузнечный в ОренбургеПоследствия прорыва дамбы в ОрскеСотрудник МЧС России со спасенным котенком в Орске
Мужчина с собакой на подтопленной улице в Оренбурге
Игорь Краснов Генпрокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор предложил блокировать научно-техническую информацию о VPN-сервисах

Дума уточнила закон об ответственности военнослужащих за использование гаджетов

Дума уточнила закон об ответственности военнослужащих за использование гаджетов

Краснов указал на просчеты властей, сделавшие возможными теракты в Crocus и Дагестане

Защита отбывающего срок Пола Уилана не знает о его местонахождении

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В Петербурге начался процесс по делу об убийстве Игоря Талькова

Визовые центры Болгарии в Москве и Петербурге до 12 августа не будут принимать документы

Визовые центры Болгарии в Москве и Петербурге до 12 августа не будут принимать документы

МВД за I полугодие прекратило гражданство около 1 тыс. совершивших преступления новых граждан РФ

Кремль пока не получал от Киева конкретных предложений о переговорах

Кремль пока не получал от Киева конкретных предложений о переговорах

Найдено тело еще одной погибшей в результате размыва дамбы в Карелии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });