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Краснов указал на просчеты властей, сделавшие возможными теракты в Crocus и Дагестане

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что теракты в подмосковном Crocus City Hall и Дагестане требуют принципиально другого уровня проведения проверок в сфере противодействия терроризму. Он сказал об этом на коллегии надзорного ведомства, где подвел итоги работы в первом полугодии 2024 года, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Во многом это (теракты - ИФ) стало возможным вследствие допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти, что требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму", - сказал он.

Краснов считает, что "совершением террористических актов в Московской области, Республике Дагестан брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу".

22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько вооруженных мужчин, которые открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погибли 22 человека, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены.

Дагестан Дербент Игорь Краснов Генпрокуратура Махачкала Crocus City Hall
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