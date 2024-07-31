Российский суд прекратил дело о банкротстве в отношении польской PGNiG

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российский суд прекратил производство по делу о банкротстве в отношении польской нефтегазовой компании PGNiG - АО "Польская нефтяная и газовая промышленность".

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск инспекции Федеральной налоговой службы № 36 по Москве и ввел в отношении должника процедуру конкурсного производства.

"Прекратить производство", - сообщается в арбитражной картотеке.

Как отмечается в материалах суда, задолженность PGNiG по обязательным платежам в бюджет составляет более 900 тыс. рублей.

Польская национальная газовая монополия PGNiG с 2022 года входит в состав польского нефтяного концерна PKN Orlen.

Верховный суд РФ в феврале своим решением допустил возможность введения российскими судами процедуры банкротства в отношении иностранных юридических лиц, которые имеют тесную связь с Россией - здесь ведут бизнес их бенефициары, находится имущество, совершается значительное количество сделок с местом исполнения на территории страны. Процедура может охватывать как все активы должника вне зависимости от страны их местонахождения, так быть и локальной - распространяться на имущество в России.

Между PGNiG и ООО "Газпром экспорт" действовал долгосрочный контракт на поставку 10 млрд куб. м газа в год до конца 2022 года. Поставки по нему были досрочно прекращены из-за отказа польской стороны от перехода на новую схему оплаты поставок.

Польская сторона отстранила "Газпром" от управления совместным предприятием EuRoPol GAZ (владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа"), отказала ему в выплате дивидендов и изъяла долю участия в СП.