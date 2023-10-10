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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Польша передала долю Газпрома в газотранспортном СП EuRoPol GAZ концерну Orlen

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Доля "Газпрома" в EuRoPol GAZ - газотранспортном совместном предприятии, владельце польского участка магистрали "Ямал-Европа", согласно решению властей страны, переходит на баланс самой компании EuRoPol GAZ.

При этом, как сообщает польский нефтяной концерн Orlen (после поглощения газовой компании PGNiG он владел 48% EuRoPol GAZ), теперь вся компания EuRoPol GAZ переходит под его контроль.

Еще в апреле 2022 года Польша ввела санкции в отношении "Газпрома": заморозку прав на акции и заморозку выплаты дивидендов EuRoPol GAZ. Позднее власти ввели внешнее управление в отношении 48-процентной доли "Газпрома" в СП.

Россия приняла ответные блокирующие меры в отношении EuRoPol Gaz - для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего этой компании газопровода для транспортировки российского газа через Польшу.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций.

EuRoPol Gaz Газпром Польша
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