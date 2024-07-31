Депутат предложил турбизнесу и страховщикам покрывать часть стоимости авиабилетов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Страховые и туристические компании могли бы направлять часть своей прибыли на частичное покрытие стоимости авиабилетов, заявил на заседании думского комитета по транспорту председатель этого комитета Евгений Москвичев.

"Я вам называю цифру. На пассажирском транспорте ответственность перевозчика перед пассажиром из 100%, которые получают страховые компании, выплачивается 47%. 20% они должны оставлять себе, а где 27%? А может быть стоимость билета (за счет этих средств - ИФ) снизим? Тогда все будут заинтересованы лететь в Сочи, куда-то еще", - сказал депутат.

По его словам, подобная практика - "когда страховые компании и туристические агентства свои деньги платят для того, чтобы билет для пассажира был дешевле" - есть в некоторых зарубежных странах.

"А то мы с вами получаем ОСАГО 364 млрд рублей - 53% они выплачивают, а где 47% - не знаем. Где эти деньги? Если 47% или 27% остается, то тогда ОСАГО с каждым годом должно на 20% минимум дешевле становиться. А у нас не становится. Или пусть эти деньги в фонд какой-то идут", - добавил Москвичев.

Ранее в июле Москвичев сообщал о создании рабочей группы при комитете по вопросам тарифообразования на транспорте. В ее задачи войдет, в том числе, разработка предложений по снижению стоимости авиабилетов. Одним из таких предложений Москвичев называл установление ценовых границ.

Представители крупнейших российских авиакомпаний - "Аэрофлота" и S7 - высказались против такой инициативы. По их мнению, это может привести к еще большему удорожанию тарифов для большинства пассажиров. Негативные последствия в этом увидели и в Минтрансе: как заявлял глава ведомства Роман Старовойт, установив ценовые границы, "мы отойдем от экономически обоснованного тарифа, и, наверно, авиаперевозчики будут обращаться в правительство с тем, чтобы компенсировать выпадающие средства".

На большинстве рейсов российских (как и мировых) авиакомпаний применяется система динамического ценообразования, которая определяет стоимость билетов на конкретный рейс в зависимости от внешних факторов: например, даты и времени вылета, сезонного или событийного спроса. Фиксированные тарифы действует в рамках нескольких госпрограмм субсидирования перелетов внутри РФ, а также программы "плоских" тарифов "Аэрофлота" - они доступны на рейсах группы в пункты Дальнего Востока и Калининград.