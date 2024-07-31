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Депутат предложил турбизнесу и страховщикам покрывать часть стоимости авиабилетов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Страховые и туристические компании могли бы направлять часть своей прибыли на частичное покрытие стоимости авиабилетов, заявил на заседании думского комитета по транспорту председатель этого комитета Евгений Москвичев.

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"Я вам называю цифру. На пассажирском транспорте ответственность перевозчика перед пассажиром из 100%, которые получают страховые компании, выплачивается 47%. 20% они должны оставлять себе, а где 27%? А может быть стоимость билета (за счет этих средств - ИФ) снизим? Тогда все будут заинтересованы лететь в Сочи, куда-то еще", - сказал депутат.

По его словам, подобная практика - "когда страховые компании и туристические агентства свои деньги платят для того, чтобы билет для пассажира был дешевле" - есть в некоторых зарубежных странах.

"А то мы с вами получаем ОСАГО 364 млрд рублей - 53% они выплачивают, а где 47% - не знаем. Где эти деньги? Если 47% или 27% остается, то тогда ОСАГО с каждым годом должно на 20% минимум дешевле становиться. А у нас не становится. Или пусть эти деньги в фонд какой-то идут", - добавил Москвичев.

Ранее в июле Москвичев сообщал о создании рабочей группы при комитете по вопросам тарифообразования на транспорте. В ее задачи войдет, в том числе, разработка предложений по снижению стоимости авиабилетов. Одним из таких предложений Москвичев называл установление ценовых границ.

Представители крупнейших российских авиакомпаний - "Аэрофлота" и S7 - высказались против такой инициативы. По их мнению, это может привести к еще большему удорожанию тарифов для большинства пассажиров. Негативные последствия в этом увидели и в Минтрансе: как заявлял глава ведомства Роман Старовойт, установив ценовые границы, "мы отойдем от экономически обоснованного тарифа, и, наверно, авиаперевозчики будут обращаться в правительство с тем, чтобы компенсировать выпадающие средства".

На большинстве рейсов российских (как и мировых) авиакомпаний применяется система динамического ценообразования, которая определяет стоимость билетов на конкретный рейс в зависимости от внешних факторов: например, даты и времени вылета, сезонного или событийного спроса. Фиксированные тарифы действует в рамках нескольких госпрограмм субсидирования перелетов внутри РФ, а также программы "плоских" тарифов "Аэрофлота" - они доступны на рейсах группы в пункты Дальнего Востока и Калининград.

S7 Аэрофлот Евгений Москвичев Минтранс ОСАГО Роман Старовойт правительство
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