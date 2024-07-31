В РСТ рассказали, почему авиабилеты в августе могут подорожать на 50%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Ежегодно в августе происходит повышение цен на авиа и железнодорожные билеты из-за пика сезона отпусков и высокого спроса, купить их по более низкой цене можно, если планировать отдых заранее, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Никто не отрицает, что авиабилеты дорожают: растут затраты авиакомпаний на обслуживание, зарплаты, лизинговые платежи. Валютные колебания и динамическое ценообразование тоже приводит к росту цен. А в августе повышение происходит традиционно, это связано с повышенным спросом. В зависимости от направления авиабилеты в августе могут обойтись дороже на 20-53% на фоне повышенного спроса", - сказал он.

По его словам, с учетом хорошего спроса на туры в бархатный сезон не исключено, что тарифы на авиабилеты будут выше и в сентябре.

"Хотелось бы напомнить, что продажи авиабилетов авиакомпании открывают за 11 месяцев до вылета, а принцип динамического ценообразования позволяет как можно раньше выбрать авиабилеты по более низким ценам", - пояснил эксперт.

Также он напомнил и про организованные путешествия с покупкой комплексного турпакета, которые обойдутся дешевле, чем самостоятельное планирование поездки с покупкой авиабилетов.

"У туроператоров, турагентов есть спецпредложения по направлениям, которые оказались недозагружены, и тогда цена на турпакеты падает. Например, перелет в турецкий Стамбул на стадии раннего бронирования может быть выше, чем вылет накануне", - рассказал Горин.

Он уточнил, что это связано с высокой конкуренцией среди авиакомпаний на одном направлении.

"Мы призываем все-таки внимательно отслеживать предложения в организованных турпакетах, потому что есть еще и чартерные перевозки. Это позволяет сэкономить не только на авиабилете, но и в целом на путешествии", - подчеркнул Горин.

С экспертом согласился исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

"Начиная с сентября традиционно происходит снижение цен на авиабилеты, причем спад именно в рамках ежегодных колебаний будет более существенным, чем прирост цен из-за инфляционных процессов. В итоге осенью билеты будут дешевле, чем в августе", - пояснил он.

По словам Пантелеева, минимальные цены на авиабилеты обычно устанавливаются в ноябре-начале декабря и в феврале-начале марте.

"Стоимость авиабилетов регулируется динамически, благодаря тому, что авиакомпании отслеживают спрос и предложение в разные периоды. И в ситуации, когда спрос становится высоким или даже ажиотажным, они повышают цены на билеты. Так решаются сразу несколько задач: пассажиры, которым нужно вылететь завтра, смогут сделать это, но заплатят больше. А те, кто приобретают билеты заранее нередко могут купить их по цене ниже, чем себестоимость перевозки", - заключил эксперт.