Поиск

Запрет на экспорт бензинов из РФ возобновлен с 1 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Запрет на экспорт бензинов из России возобновляется с 1 августа со сроком действия до 31 августа. Кроме того, по данным Минэнерго, принято принципиальное решение ограничить вывоз бензина из страны в сентябре и октябре, соответствующее распоряжение ожидается в ближайшее время.

Как сообщалось, правительство с 1 марта 2024 года второй раз в истории РФ ввело временный запрет на экспорт бензина, он действует полгода - до 31 августа. Эмбарго не распространялось на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства-члены Евразийского экономического союза; на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

С 20 мая правительство разрешило экспорт бензинов на июнь, а затем на июль для производителей (непроизводителям вывоз бензина за границу по-прежнему был запрещен). Это решение объяснялось тем, что внутренний рынок нефтепродуктов оказался насыщен, что создавало риск снижения объемов переработки отдельными НПЗ из-за затоваривания. Кроме того, в начале лета в портах скопилось топливо, которое планировалось к экспорту, но не вывозилось из-за ограничений.

Однако с начала июня биржевые цены на бензины начали расти на фоне активного сезона спроса в период отпусков. К концу июля Аи-92 подорожал по сравнению с началом лета на 17%, Аи-95 - на 38%. При этом спред между Аи-95 и Аи-92 на бирже в какие-то моменты приближался к 18 тыс. рублей, что противоестественно для бензинового сегмента. На этом фоне регуляторы заговорили о необходимости возобновления запрета на экспорт бензинов, причем на более длительный период - до конца октября, чтобы топливный рынок смог безболезненно пережить как пиковый спрос на нефтепродукты в августе, так и осенние плановые ремонты НПЗ.

Практика запрета на вывоз топлива ранее показала свою эффективность, благодаря ей внутренний рынок удается быстро насыщать.

Предыдущий запрет на экспорт нефтепродуктов (первый в истории России) действовал осенью 2023 года. Тогда предпосылкой для введения такой жесткой меры стал разгар ценового кризиса на топливном рынке, который начался в сезон высокого спроса летом 2023 года. К осени ситуация обострилась - в разгар уборочной компании аграрии стали жаловаться на высокие цены на нефтепродукты, а также возникающий местами дефицит. Долгое время ведомства и нефтяные компании не могли урегулировать ситуацию, в результате правительство с 21 сентября 2023 года запретило экспорт топлива. Запретные меры снимались постепенно - 17 ноября было отменено эмбарго на экспорт бензина, 22 ноября - на вывоз летнего дизтоплива.

Минэнерго Евразийский экономический союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 31 июля

В России безработица в июне обновила исторический минимум - 2,4%

В России безработица в июне обновила исторический минимум - 2,4%

Меркачева считает вероятным обмен Гершковича после вступления приговора в силу

Российский суд прекратил дело о банкротстве в отношении польской PGNiG

Российский суд прекратил дело о банкротстве в отношении польской PGNiG

Роскомнадзор предложил блокировать научно-техническую информацию о VPN-сервисах

Дума уточнила закон об ответственности военнослужащих за использование гаджетов

Дума уточнила закон об ответственности военнослужащих за использование гаджетов

Краснов указал на просчеты властей, сделавшие возможными теракты в Crocus и Дагестане

Защита отбывающего срок Пола Уилана не знает о его местонахождении

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В Петербурге начался процесс по делу об убийстве Игоря Талькова

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });