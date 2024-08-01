Запрет на экспорт бензинов из РФ возобновлен с 1 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Запрет на экспорт бензинов из России возобновляется с 1 августа со сроком действия до 31 августа. Кроме того, по данным Минэнерго, принято принципиальное решение ограничить вывоз бензина из страны в сентябре и октябре, соответствующее распоряжение ожидается в ближайшее время.

Как сообщалось, правительство с 1 марта 2024 года второй раз в истории РФ ввело временный запрет на экспорт бензина, он действует полгода - до 31 августа. Эмбарго не распространялось на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства-члены Евразийского экономического союза; на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

С 20 мая правительство разрешило экспорт бензинов на июнь, а затем на июль для производителей (непроизводителям вывоз бензина за границу по-прежнему был запрещен). Это решение объяснялось тем, что внутренний рынок нефтепродуктов оказался насыщен, что создавало риск снижения объемов переработки отдельными НПЗ из-за затоваривания. Кроме того, в начале лета в портах скопилось топливо, которое планировалось к экспорту, но не вывозилось из-за ограничений.

Однако с начала июня биржевые цены на бензины начали расти на фоне активного сезона спроса в период отпусков. К концу июля Аи-92 подорожал по сравнению с началом лета на 17%, Аи-95 - на 38%. При этом спред между Аи-95 и Аи-92 на бирже в какие-то моменты приближался к 18 тыс. рублей, что противоестественно для бензинового сегмента. На этом фоне регуляторы заговорили о необходимости возобновления запрета на экспорт бензинов, причем на более длительный период - до конца октября, чтобы топливный рынок смог безболезненно пережить как пиковый спрос на нефтепродукты в августе, так и осенние плановые ремонты НПЗ.

Практика запрета на вывоз топлива ранее показала свою эффективность, благодаря ей внутренний рынок удается быстро насыщать.

Предыдущий запрет на экспорт нефтепродуктов (первый в истории России) действовал осенью 2023 года. Тогда предпосылкой для введения такой жесткой меры стал разгар ценового кризиса на топливном рынке, который начался в сезон высокого спроса летом 2023 года. К осени ситуация обострилась - в разгар уборочной компании аграрии стали жаловаться на высокие цены на нефтепродукты, а также возникающий местами дефицит. Долгое время ведомства и нефтяные компании не могли урегулировать ситуацию, в результате правительство с 21 сентября 2023 года запретило экспорт топлива. Запретные меры снимались постепенно - 17 ноября было отменено эмбарго на экспорт бензина, 22 ноября - на вывоз летнего дизтоплива.