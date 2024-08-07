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Минэнерго заявило, что спрос на топливо в РФ обеспечен предложением

Минэнерго заявило, что спрос на топливо в РФ обеспечен предложением
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Спрос на моторное топливо на внутреннем рынке обеспечен предложением, заявили в Минэнерго.

Отгрузки бензина на внутренний рынок сейчас на 5% превышают прошлогодний уровень, а дизельного топлива - на 8%. Кроме того, сформировано достаточно товарных запасов для снабжения внутреннего рынка.

Правительство предпринимает своевременные меры для поддержания его стабильности, в частности, увеличивая объемы продаж топлива на бирже и улучшая ситуацию с доставкой нефтеналивных грузов по железной дороге, подчеркнули в министерстве.

Также с 1 августа был возобновлен временный запрет на экспорт бензина, который позволит еще больше насытить внутренний рынок, напомнили в Минэнерго.

Минэнерго РФ
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