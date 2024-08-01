Пять бригад скорой помощи работают на месте ЧП в Нижнем Тагиле

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Медики прибыли к обрушившимся подъездам жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области в четверг.

"На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи Нижнего Тагила. Они оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь, госпитализируют в больницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медики территориального центра медицины катастроф экстренно выехали на место ЧП: мобильный медицинский комплекс, бригада специалистов. Также туда направляются два вертолета - детской и взрослой реанимации.

"Организация медицинской помощи пострадавшим возложена на первого заместителя министра здравоохранения Свердловской области Сергея Туркова, который выехал в Нижний Тагил", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа произошло частичное обрушение пятиэтажного дома. На данный момент известно о шестерых пострадавших.