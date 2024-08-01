Поиск

В Кремле уверены, что поставки Киеву F-16 значимо не повлияют на события на фронте

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Передача Киеву истребителей F-16 американского производства не сможет значимо повлиять на развитие событий на фронте, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В миреBloomberg сообщил о прибытии на Украину первой партии истребителей F-16Читать подробнее

"Здесь нет волшебной таблетки, нет никакой панацеи. Этой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима. Они должны отдавать себе в этом отчет. Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться. Но значимо повлиять на динамику развития событий на фронте эти поставки не смогут", - сказал Песков журналистам, комментируя возможную поставку истребителей на Украину.

У него уточнили, будет ли РФ предлагать вознаграждение за уничтоженные F-16.

"Вознаграждения, если я не ошибаюсь, уже были предложены", - ответил представитель Кремля.

Дмитрий Песков F-16 Украина Киев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле возросло до 10

Один человек погиб после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Двое из пострадавших в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии

Девятого пострадавшего извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле

С января в интернете оказались более полумиллиарда записей персональных данных россиян

С января в интернете оказались более полумиллиарда записей персональных данных россиян

МЧС сообщило о восьми пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле выросло до семи человек

По предварительным данным, при взрыве газа в Нижнем Тагиле никто не погиб

По предварительным данным, при взрыве газа в Нижнем Тагиле никто не погиб

СМИ сообщили о шести пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле

Два подъезда пятиэтажки обрушились из-за взрыва газа в Нижнем Тагиле

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });