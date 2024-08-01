В Кремле уверены, что поставки Киеву F-16 значимо не повлияют на события на фронте

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Передача Киеву истребителей F-16 американского производства не сможет значимо повлиять на развитие событий на фронте, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь нет волшебной таблетки, нет никакой панацеи. Этой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима. Они должны отдавать себе в этом отчет. Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться. Но значимо повлиять на динамику развития событий на фронте эти поставки не смогут", - сказал Песков журналистам, комментируя возможную поставку истребителей на Украину.

У него уточнили, будет ли РФ предлагать вознаграждение за уничтоженные F-16.

"Вознаграждения, если я не ошибаюсь, уже были предложены", - ответил представитель Кремля.