Bloomberg сообщил о прибытии на Украину первой партии истребителей F-16

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"Лица, знакомые с вопросом, заявили на условиях анонимности, что конечный срок поставки этих боевых самолетов производства США был в конце июля, и график соблюли", - информирует агентство.

Источники уточнили, что на Украину доставили небольшое количество истребителей. Также неясно, смогут ли украинские летчики, подготовленные в западных странах для управления F-16, немедленно приступить к их пилотированию.

Накануне The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что Киев сможет использовать боеприпасы, которые США поставят для истребителей F-16, лишь при соблюдении ряда ограничений, ему разрешат атаковать территорию РФ только в случае ударов по Украине через границу.

F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируется с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвертого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов. Состоит на вооружении 25 стран, активно использовался в операции НАТО против Югославии и конфликтах на Ближнем Востоке.

Максимальная скорость - 2178 км/ч на высоте 12,2 тыс. м, потолок полетов - 18,5 тыс. м. Способен нести ракеты "воздух - воздух" и "воздух - поверхность", корректируемые и свободнопадающие бомбы.