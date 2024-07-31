Поиск

Bloomberg сообщил о прибытии на Украину первой партии истребителей F-16

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"Лица, знакомые с вопросом, заявили на условиях анонимности, что конечный срок поставки этих боевых самолетов производства США был в конце июля, и график соблюли", - информирует агентство.

Источники уточнили, что на Украину доставили небольшое количество истребителей. Также неясно, смогут ли украинские летчики, подготовленные в западных странах для управления F-16, немедленно приступить к их пилотированию.

Накануне The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что Киев сможет использовать боеприпасы, которые США поставят для истребителей F-16, лишь при соблюдении ряда ограничений, ему разрешат атаковать территорию РФ только в случае ударов по Украине через границу.

F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируется с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвертого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов. Состоит на вооружении 25 стран, активно использовался в операции НАТО против Югославии и конфликтах на Ближнем Востоке.

Максимальная скорость - 2178 км/ч на высоте 12,2 тыс. м, потолок полетов - 18,5 тыс. м. Способен нести ракеты "воздух - воздух" и "воздух - поверхность", корректируемые и свободнопадающие бомбы.

F-16 США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США объявили о заморозке помощи Грузии на сумму более $95 млн

США объявили о заморозке помощи Грузии на сумму более $95 млн

Шеф Пентагона пообещал содействие США Израилю в сфере безопасности

Шеф Пентагона пообещал содействие США Израилю в сфере безопасности

Латвия достроила заграждение на границе с Белоруссией

Российский суд прекратил дело о банкротстве в отношении польской PGNiG

Российский суд прекратил дело о банкротстве в отношении польской PGNiG

Израильские СМИ узнали, что временным лидером ХАМАС могут назначить Халеда Машааля

Большая часть Абхазии осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП

Цена Brent взлетела до $80,75 за баррель на ближневосточных новостях

Визовые центры Болгарии в Москве и Петербурге до 12 августа не будут принимать документы

Визовые центры Болгарии в Москве и Петербурге до 12 августа не будут принимать документы

В МИД РФ заявили о подготовке США и Японии к вооруженному конфликту в АТР

Трамп в случае избрания хочет сократить обмен разведданными с союзниками по НАТО

Трамп в случае избрания хочет сократить обмен разведданными с союзниками по НАТО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });