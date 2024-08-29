В Нидерландах заявили, что нет ограничений на применение передаваемых Украине F-16

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Украина может использовать переданные Нидерландами истребители F-16 так, как посчитает нужным, в том числе над территорией России, заявил командующий ВС страны генерал Онно Эйхельсхейм. Его слова приводят нидерландские СМИ.

"Мы не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16", - сказал он.

Он добавил, что Украина может использовать без ограничений все вооружение, которое предоставляют Нидерланды, при условии соблюдения положений гуманитарного права и правил ведения военных действий.

Эйхельсхейм не стал уточнять, сколько истребителей Амстердам уже передал Киеву. Всего Нидерланды обещали передать 24 самолета.

Таким образом, генерал подтвердил, что смена правительства Нидерландов не привела к изменению позиции страны по применению Украиной F-16.

В июне Кайса Оллонгрен, возглавлявшая на тот момент министерство обороны, заявила, что Украина сама решает, как использовать оружие, которое ей передают Нидерланды. Она выразила надежду на то, что следующее правительство Нидерландов продолжит поддерживать НАТО и Украину.

Нидерланды и Дания возглавляют "коалицию F-16", в рамках которой проходит подготовка украинских пилотов. Также обе страны заявили о своем намерении предоставить Украине самолеты F-16.

F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, их эксплуатируют с 1978 года. Он считается самым массовым истребителем четвертого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов, состоит на вооружении 25 стран. Активно использовался в операции НАТО против Югославии и конфликтах на Ближнем Востоке.