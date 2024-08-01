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В Нижнем Тагиле судьбу частично обрушившегося дома решат после обследований

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Нижнем Тагиле специалисты определят дальнейшую судьбу пятиэтажки на Сибирской улице, в которой два подъезда обрушились после взрыва газа, после завершения поисково-спасательных работ и исследований, сообщил через пресс-службу замглавы администрации города Егор Копысов.

Всего в доме 80 квартир. Видимые разрушения произошли в первом и втором подъездах, где были расположены 25 из них.

Дом полностью обесточен, отключены газ, электричество, холодное и горячее водоснабжение. В соседних домах после проверки всех коммунальных систем их работа, кроме подачи газа в ближайший дом, была восстановлена.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев считает, что необходима эвакуация и тех, кто живет в крайнем подъезде соседнего дома, ближнем к месту обрушения, так как существует опасность дальнейшего обвала конструкций торца.

По данным МЧС, погибли два человека. Пресс-служба регионального Минздрава сообщала о 16 пострадавших.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле

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Минздрав МЧС Владислав Пинаев Егор Копысов Нижний Тагил Свердловская область
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