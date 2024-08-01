МЧС сообщило о гибели двух человек при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Нижнем Тагиле из-под завалов частично обрушившегося пятиэтажного дома спасатели извлекли тело еще одной женщины, сообщила пресс-служба МЧС России.

"Итого погибло два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Позднее в МЧС сообщили, что из-под завалов спасена 13-я выжившая. "Спасли из-под завалов девочку-подростка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших, шестеро из которых - дети. Госпитализация потребовалась семерым.

Обрушение двух подъездов дома, по предварительной версии, произошло после взрыва газа. По факту возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК).