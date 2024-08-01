Семьи погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле получат по 1,5 млн рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Правительство Свердловской области выделит свыше 240 млн рублей из резервного фонда регионального правительства на оказание помощи пострадавшим при обрушении части дома в Нижнем Тагиле и их расселение, сообщает областной Департамент информационной политики.

"Семьи, потерявшие своих близких, получат по 1,5 млн за каждого погибшего", - говорится в сообщении.

Пострадавшие, получившие легкий вред здоровью, получат по 300 тысяч рублей. Получившие средний или тяжкий вред - по 600 тысяч рублей. По 150 тысяч рублей получит каждый пострадавший, который полностью утратил имущество первой необходимости. По 75 тысяч рублей выплатят каждому пострадавшему, частично утратил имущество первой необходимости.

В департаменте уточнили, что 230 млн рублей пойдут на расселение жителей поврежденного дома. Деньги уже поступили в городской бюджет. Также более 700 тысяч рублей направлено на развертывание и содержание пунктов временного размещения.

Областной Минздрав сообщил, что госпитализированы девять пострадавших при обрушении. Большинство из них находятся в состоянии средней тяжести, один ребенок - в тяжелом состоянии.

Ссылаясь на МЧС, Минздрав сообщает о 16 пострадавших, среди которых восемь детей. МЧС России подтвердило гибель двух человек.

Предварительная причина обрушения двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице - взрыв газа.