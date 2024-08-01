Поиск

Семьи погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле получат по 1,5 млн рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Правительство Свердловской области выделит свыше 240 млн рублей из резервного фонда регионального правительства на оказание помощи пострадавшим при обрушении части дома в Нижнем Тагиле и их расселение, сообщает областной Департамент информационной политики.

"Семьи, потерявшие своих близких, получат по 1,5 млн за каждого погибшего", - говорится в сообщении.

Пострадавшие, получившие легкий вред здоровью, получат по 300 тысяч рублей. Получившие средний или тяжкий вред - по 600 тысяч рублей. По 150 тысяч рублей получит каждый пострадавший, который полностью утратил имущество первой необходимости. По 75 тысяч рублей выплатят каждому пострадавшему, частично утратил имущество первой необходимости.

В департаменте уточнили, что 230 млн рублей пойдут на расселение жителей поврежденного дома. Деньги уже поступили в городской бюджет. Также более 700 тысяч рублей направлено на развертывание и содержание пунктов временного размещения.

Областной Минздрав сообщил, что госпитализированы девять пострадавших при обрушении. Большинство из них находятся в состоянии средней тяжести, один ребенок - в тяжелом состоянии.

Ссылаясь на МЧС, Минздрав сообщает о 16 пострадавших, среди которых восемь детей. МЧС России подтвердило гибель двух человек.

Предварительная причина обрушения двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице - взрыв газа.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле

7
МЧС Минздрав Свердловская область Нижний Тагил
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 1 августа

Адвокат Уилана сообщил о праве участников обмена вернуться в Россию

Путин подписал указы о помиловании Уилана, Гершковича и других лиц для обмена

Путин подписал указы о помиловании Уилана, Гершковича и других лиц для обмена

В результате обмена заключенными в Россию возвращены восемь человек

Москва "полностью удовлетворена" состоявшимся обменом заключенными с Западом

МЧС сообщило о гибели двух человек при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Вспомогательное помещение загорелось на Омском НПЗ, пожар ликвидирован

В Думу снова внесли проект о системе "вези или плати" в грузовых ж/д перевозках

Песков пообещал позже прокомментировать обмен заключенными

В Нижнем Тагиле из-под завалов извлекли погибшую женщину

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });